Marsala, lavori al Lungomare tra ritardi e demolizioni

“Marsala compie un ulteriore passo avanti nella rigenerazione del suo

waterfront con la demolizione di edifici fatiscenti nell’area portuale.

L’intervento, finanziato dall’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, si

inserisce all’interno di una più ampia strategia di riqualificazione urbana che coinvolge l’intero litorale cittadino attraverso diversi progetti già avviati o in

fase di realizzazione”. E’ quanto si legge in una nota stampa del comune di Marsala.

Nella giornata di mercoledì 2 aprile il sindaco Massimo Grillo ha effettuato un sopralluogo nella zona del porto dove si stavano svolgendo i lavori di demolizione di un ultimo fabbricato che insisteva in concomitanza con la spianata del porto che dovrebbe ultimarsi assieme ai lavori di rifacimento della zona della via Verdi che comunque non sono iniziati ancora.

Ancora non prendono il via i lavori di via Verdi, e si attende la demolizione dell’edificio dell’Enel

In tema di demolizioni occorre dire che pochi metri più avanti all’interno dell’area c’è un vecchio ma voluminoso edificio dell’Enel che per demolirlo ed eliminarlo ha avuto pagati oltre 90 mila euro dal comune.

Pagamento che è stato tempestivamente effettuato, da quanto si apprende in ambienti comunali. Ma i lavori di demolizione non sono ancora iniziati e sembra che condizionino il compeltamento di tutti il resto dell’area.