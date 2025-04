Il docente marsalese Gioacchino Grupposo premiato in Francia per un suo saggio

Nei giorni scorsi l’associazione culturale “Les Eclatants”, in connessione col Ministero della Cultura e dell’Educazione francese ha distribuito presso la biblioteca di Gisors (dipartimento di Eure, Normandia) premi relativi al concorso “Dis-Moi Dix Mots”, a cui hanno partecipato 1500 candidati di tutto il mondo francofono. Al professore marsalese Gioacchino Grupposo è stato attribuito il secondo premio come candidato francofono. All’interno di un saggio breve, il docente lilibetano ha scritto in merito alla consapevolezza dell’assunzione problematica dell’in-sè eco-sistemico, con a disposizione una raggiera semantica caleidoscopica da riorganizzare concettualmente. “Sono molto soddisfatto di questo riconoscimento attribuito dal Ministero della Cultura francese, ha commentato il professore Grupposo, che nei mesi scorsi aveva inviato on line il proprio saggio, che ha ottenuto il convinto apprezzamento della giuria del concorso.