Al Cinema Golden di Marsala una rassegna di film fino a luglio

Al Cinema Golden di Marsala continua fino al 6 aprile alle ore 17.30 e domenica anche la mattina alle 10.46 e nel pomeriggio alle 17, il live action “Biancaneve”. Inoltre prenderà via la prima rassegna di film che si suddivide in tre capitoli. Il primo è “Cinema e Donna”. La prima proiezione si è tenuta il 2 aprile con il film “Il Vangelo secondo Maria” con Alessandro Gassmann e Benedetta Porcaroli per la regia di Paolo Zucca tratto dal omonimo libro di Barbara Alberti.

Il 30 aprile sarà la volta di “Frida” con Salma Hayek nei panni dell’artista (ore 19); l’11 giugno (ore 19) verrà proiettato “Dio è donna e si chiama Petrunya”. Il secondo ciclo si chiama “Cinema è musica” e prenderà il via il 9 aprile, ore 19, con il docufilm “Enzo Janacci vengo anch’io” di Giorgio Verdelli. Il 14 maggio verràproiettato “Les Miserables” con Russel Crowe e Anne Hataway e il 25 giugno (ore 19) il docu “Io, noi e Gaber” per la regia di Riccardo Milani. Il terzo capitolo della rassegna è “Cinema e Napoli”, primo appuntamento in sala il 16 aprile ore 19 con il film d’animazione “La Gatta Cenerentola”; il 28 maggio l’immancabile Troisi in “Il mio amico Massimo” con Lello Arena (ore 19); il 9 luglio “Teatro di guerra” di Mario Martone con Toni Servillo (ore 19).

Ci saranno anche tre eventi speciali al Golden: il 24 aprile ore 21 la proiezione del film “Fascisti su Marte” di Corrado Guzzanti, il 14 maggio “Un uomo da bruciare” (ore 17.30) di Orsini e dei fratelli Taviani con Gian Maria Volontè nei panni del sindacalista Salvatore Carnevale ucciso dalla mafia 70 anni fa; il 17 giugno per la Giornata del Rifugiato in programma il film “Il dolore del mare” di Vanessa Redgrave. I film sono proposti in abbonamento al costo di 30 euro; biglietto singolo 8 euro.