Europa Verde: “A Marsala Amministrazione incapace di gestire l’ordine pubblico”

“Marsala sta vivendo una situazione di sicurezza ormai intollerabile – scrive in una nota il partito di Europa Verdi della città -. Ogni fine settimana, il centro storico diventa teatro di risse e aggressioni, spesso culminanti in coltellate. Un fenomeno che, rispetto ad altre città della provincia come Trapani e Mazara del Vallo, sembra essere più grave e diffuso. La percezione di insicurezza è talmente radicata che, dopo le 18:30-19:00, le strade si svuotano e i cittadini evitano di uscire. Il problema non può più essere ignorato. L’amministrazione comunale si dimostra incapace di gestire una situazione che sta sfuggendo di mano, ed è necessario un intervento strategico che vada oltre le misure emergenziali. La cultura però potrebbe essere antidoto alla criminalità“.

Continuano i verdi: “La sicurezza non si garantisce solo con la repressione, ma anche creando le condizioni affinché il centro storico sia vissuto dai cittadini e non lasciato in balia di episodi di violenza. Laddove ci sono più occasioni di incontro per i cittadini, la delinquenza fatica ad attecchire. Per questo motivo, Marsala ha bisogno di una strategia culturale che valorizzi gli spazi pubblici oggi inutilizzati, affidandoli alle numerose associazioni culturali della città. Ci sono troppi locali di proprietà comunale lasciati all’incuria del tempo: le stanze di San Pietro, il palazzo di Piazza del Carmine, la biblioteca comunale, il Museo del Vino, la chiesa dei Gesuiti. Strutture che potrebbero essere concesse gratuitamente o con un affitto simbolico alle realtà che si occupano di teatro, scrittura, musica e spettacolo, con l’impegno di tenerle aperte fino a tarda sera. Marsala ha un tessuto culturale vivace, ma spesso le attività serali vengono organizzate in luoghi privati, lontani dal cuore della città. I corsi di sommelier, le degustazioni, i laboratori teatrali: perché non spostare tutto nel centro storico? Creare movimento significa dissuadere la criminalità e restituire ai cittadini la possibilità di vivere la propria città in sicurezza”.

“L’amministrazione deve fare la sua parte. Affidare questi spazi alle associazioni non solo li preserverebbe dal degrado, ma trasformerebbe il centro storico in un luogo frequentato e vissuto, rendendolo più sicuro per tutti. L’unica cosa che occorre sarebbe un preposto dal Comune con il ruolo di indirizzo e di aiuto nei confronti di questa associazioni nel caso in cui la gestione dell’immobile non stia andando per il verso giusto. Non possiamo più restare a guardare. È il momento di agire”, affermano i rappresentanti dei Verdi marsalesi Nicola Mulè e Roberta Pulizzi.