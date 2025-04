Il corto girato a Marsala “Ninò” in corsa al Festival “Tulipani di Seta Nera”. Come votare

Il cortometraggio “Nino’” del regista Michele Li Volsi, girato a Marsala, è candidato alla XVIII edizione del Festival della cinematografia sociale “Tulipani di Seta Nera” sulla piattaforma Rai. “Ninò” racconta i drammi e la pericolosità sociale del bullismo che vede giovanissimi attori affiancati da interpreti di lungo corso come Orio Scaduto e Totò Cascio, già conosciuto nel film Nuovo Cinema Paradiso. Prodotto da Ciak Italiy Cinematografica con Elisabetta Baviera – e con il contributo del Comune Settore Servizi Sociali – e basato su una storia vera per la sceneggiatura di Claudia Gallo e vede anche diversi giovanissimi attori del territorio, molti sono studenti dell’I. C. “Mario Nuccio”. Tutti possono votare e sostenere “Ninò” cliccando QUI e poi sull’icona “mi piace” in blu. C’è tempo fino al 30 aprile prossimo per votare. L’opera che nella specifica categoria otterrà il maggior numero di visualizzazioni e “like” vincerà il Premio Sorriso Rai Cinema Channel.