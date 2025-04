A Marsala il primo Festival Tempo di Poesia con l’associazione EtiCOlogica

L’associazione EtiCOlogica, che vanta un lungo curriculum di eventi e progetti nell’ambito ambientalista e delle buone pratiche – e che da alcuni anni si è aperta anche a contesti letterari, organizzando due edizioni del Concorso letterario Narrazioni Etiche ed il bookclub “Maestre” ideato da Carolina Capria – organizza a Marsala il Festival Tempo di Poesia, il cui primo appuntamento si terrà domenica 6 aprile 2025 presso la storica enoteca Maison du Vin in via Mazara, 15. L’evento ospiterà le poetesse Stefania La Via e Chiara Putaggio che si confronteranno in un dialogo, moderato da Vinziana Rizzo, e che vedrà protagonista la scrittura poetica femminile, al fine di ripercorrerne la storia per sottolineare come, nonostante sia stata sempre presente, la poesia scritta e agita da poete sia finora stata espressa con un filo di voce.

Tra degustazioni di vini l’evento terminerà con un reading di poesie scritte da poete che abbiano un tema di affermazione, e che vedrà protagonista anche il pubblico partecipante poiché invitiamo le persone che parteciperanno a portare con sé poesie rappresentative del tema che saranno lette agli intervenuti. Stefania La Via, insegnante di lettere, operatrice culturale, e poeta, si occupa di divulgazione della scrittura poetica femminile tramite pubblicazioni di saggi, conferenze, podcast e curatela di antologie. Suoi libri di poesie Agli orli della notte, Persistenze, l’antologia Nel verso giusto. Sguardi di resistenza di poete siciliane. Chiara Putaggio, giornalista, insegnante, poeta e drammaturga, scrive principalmente in siciliano opere che danno voce a donne silenziate dalla storia, vittime di violenza, vissute ai margini, sia realmente esistite che personagge letterarie universalmente conosciute. Sue opere messe in scena Cassandra, la vuci sula, …ed io l’amavo, La strega du mare, Medea la strania. L’enoteca Maison du Vin ospiterà l’evento offrendo due vini prodotti da due storiche cantine marsalesi, che per caratteristiche e ispirazioni si legano ai temi dell’evento e ai momenti in esso ospitati. Vi aspettiamo, portate le poesie che avete scelto. L’evento è a numero chiuso, per info e prenotazioni chiamare 347.5647967 – 328.6725981 oppure scrivere a associazioneticologica@hotmail.com”.