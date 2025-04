L’ex sindaco Renzo Carini nuovo presidente della Società Canottieri Marsala

Ieri mattina, in seconda seduta, si è svolta l’assemblea dei soci della Società Canottieri Marsala per nominare il nuovo presidente e il nuovo consiglio direttivo del circolo. Un passaggio di consegne tra la precedente amministrazione, presieduta dal dott. Tommaso Angileri, e la nuova direzione, affidata all’avvocato ed ex sindaco Renzo Carini. Un momento di grande partecipazione che ha visto tantissimi soci presenti che, per acclamazione, hanno nominato l’avvocato Carini neo presidente della società. Dopo un applauso di benvenuto, con emozione ed entusiasmo Renzo Carini ha preso la parola ringraziando i soci che lo hanno sostenuto, il presidente uscente per il lavoro svolto e si è detto pronto a consolidare e sviluppare i comparti velici e sportivi, riportando al centro delle attività del circolo progettualità e aggregazione, migliorando la struttura e riorganizzando le attività sociali e la ristorazione.

Già presidente della Canottieri Marsala dal 2005 al 2008, Renzo Carini è stato sempre apprezzato dalla comunità marsalese per il suo impegno professionale, politico e personale. Manifestazioni di stima per il suo nuovo incarico di presidente non si sono fatte attendere dal mondo della vela. Queste le parole di Ignazio Florio Pipitone, consigliere nazionale della Federazione Italiana Vela: “Sicuramente la presidenza di Renzo Carini fu il momento apicale dei successi sportivi per la Società Canottieri Marsala a livello mondiale”.