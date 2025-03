Marsala: da dieci giorni segnale di divieto abbattuto nel parcheggio del Lungomare

I nostri lettori ci segnalano un palo della segnaletica di divieto di accesso è abbattuto da almeno una decina di giorni in uno dei viali del parcheggio del Lungomare, proprio affianco al Monumento ai Mille dove sono in corso lavori per il decoro urbano. “Abbiamo segnalato più volte – ci dice un cittadino marsalese – agli uffici comunali di competenza, ma evidentemente o hanno altro da fare e non lo ritengono una priorità oppure non è ritenuto di importanza primaria e dire che ogni domenica nello stesso spiazzale si svolge il Mercato del Contadino che prima era davanti al Monumento interessato dagli interventi”.