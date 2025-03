“Carenza posti letto, ritardi e padiglione Malattie Infettive di Marsala incompleto. La Regione intervenga”

Fare luce sulla grave carenza di posti letto negli ospedali siciliani e sulle criticità della rete sanitaria regionale. È questa la richiesta di chiarimento avanzata dall’onorevole Valentina Chinnici, deputata del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, con un’interrogazione parlamentare urgente al Presidente della Regione Sicilia e all’Assessore della Salute. L’interrogazione evidenzia una situazione allarmante, con particolare riferimento agli ospedali “Sant’Antonio Abate” di Trapani e “Paolo Borsellino” di Marsala, che versano in condizioni critiche per l’insufficienza di posti letto di terapia intensiva e semintensiva. Un problema che, secondo la relazione della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, deriva da un disallineamento tra i dati regionali di programmazione e gli standard minimi nazionali.

A fronte degli ingenti investimenti effettuati durante l’emergenza Covid-19 per il potenziamento della rete ospedaliera, il Gruppo PD chiede chiarimenti sui gravi ritardi nella realizzazione dei posti letto previsti dal “Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera Covid-19” e sugli interventi di adeguamento delle strutture di emergenza. “Non è accettabile che – si legge nel documento – nonostante i fondi disponibili, i cittadini siciliani debbano continuare a subire ritardi e inefficienze nella gestione della sanità pubblica. È urgente completare i lavori previsti per garantire un’assistenza adeguata e ridurre le liste d’attesa”. L’interrogazione solleva inoltre la questione del padiglione Malattie Infettive dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, finanziato nel 2020 e ancora incompleto, nonostante fosse previsto il suo completamento entro il 2021. Un’opera incompiuta proprio nella provincia in cui si è verificato il grave ritardo accumulato dall’ASP di Trapani nella consegna di oltre 3.000 referti istologici, con oltre 200 risultati positivi a patologie tumorali, mettendo a rischio la vita dei pazienti. La deputata chiede al Governo regionale di intervenire con provvedimenti immediati per garantire la realizzazione del 100% dei posti letto programmati, il potenziamento dei Pronto Soccorso e un miglioramento complessivo dell’organizzazione sanitaria regionale, in modo da tutelare il diritto alla salute dei cittadini siciliani.