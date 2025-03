Prendono il via i lavori strutturali all’Inam di Marsala, ma le visite continuano

Prenderanno il via, probabilmente la prossima settimana, i lavori che riguardano la struttura del poliambulatorio di piazza Inam a Marsala.

Si tratta di interventi già programmati da tempo che verranno realizzati con i fondi del Pnrr. Già nello scorso mese di giugno del 2024 da parte dell’Asp di Trapani era dato per imminente l’inizio dei lavori. Poi come accade con la burocrazia, si è arrivati ad oggi. Lo scorso anno in concomitanza con l’nizio dei lavori si era diffusa la voce che gli uffici e le prestazioni sanitarie fossero trasferiti altrove (c’era chi ipotizzava l’utilizzo di locali disponibili all’interno dell’ospedale Paolo Borsellino). Già a giugno quando ci attivammo per approfondire la situazione da parte dei dirigenti ci fu esclusa tale eventualità. Episodio questo confermato proprio in questi giorni: nessun trasferimento piuttosto convivenza coi i lavori anche quelli in muratura che interesseranno tutti i piani dell’edificio di piazza Francesco Pizzo.

Previsti lavori in concomitanza con le visite.

In pratica la promiscuità è prevista, con tutta la problematica che comporterà trattandosi di locali frequentati quotidianamente da centinaia di persone, per oltre due mesi. Ma trattandosi di lavori pubblici è possibile, per quanto non auspicabile, che i tempi si allunghino. Dall’Inam fanno sapere di essersi attrezzati nel migliore dei modi per dare servizi sanitari e cercare di evitare quanto più possibili i disagi.

Gli altri problemi…

A proposito di disagi all’interno della struttura ci è stato comunicato che il monitor informativo per i pazienti è stato ripristinato. Per la verità anche quando ci occupammo della vicenda era guasto, ma poi ci dicono periodicamente si “spegne” ma viene prontamente ( sui fa per dire aggiungiamo noi), ripristinato. “Da qualche settimana non c’è più la possibilità di effettuare neppure la prenotazione online, si blocca tutto dal sito. E’ normale che una persona debba perdere un’intera giornata per prenotare una visita specialistica, rischiando di dover litigare con altre persone che magari non godono di buona salute, solo perché vuole farlo online ma sul sito non è possibile”, ci comunicano alcuni utenti evidenziando come lo Sportello CUP online per le prenotazioni era una delle poche cose che funzionava dell’Asp trapanese. Questo è quanto pubblicammo il 28 marzo dello scorso anno. Da allora a quanto sembra il Cup per le prenotazioni funziona a singhiozzo. Ci è stato riferito che a gioni verrà ripristinato perchè entrerà in funzione una nuova Up e che la stessa verrà comunicata con ampio risalto attraverso gli organi stampa e i media a vario titolo.

Esenzioni ticket

A proposito di tempistiche tra qualche settimana L’inam come ogni anno sarà oggetto di prersenze di cittadini che debbono procedere a vario titolo alle esenzioni ticket. Immaginiamo l’afflusso mentre gli operai lavorano.