Marsala, si è spenta a 108 anni la professoressa “Licia Pazzano”

All’età di 108 anni ci ha lasciati Licia Ricciardi Pazzano, universalmente riconosciuta come la mitica “zia Licia”.

Un personaggio, un insegnante, una “mamma”, un amica per tanti giovani liceali della città di Marsala che tutt’oggi la ricordano con immutato affetto.



Nata nel 1917 a Lioni, in Irpinia, ha vissuto la sua infanzia a Salerno, per poi iscriversi – affascinata dalla ginnastica – alla Farnesina di Roma, la prestigiosa Accademia di Educazione Fisica, dove si diplomò brillantemente. In un pomeriggio autunnale, durante il 2° Conflitto Mondiale Rosario Pazzano, anch’esso studente che al termine degli studi la sposò: insieme si trasferirono a Marsala dove il marito fu consigliere comunale e provinciale, assessore e più volte sindaco. Iniziò l’insegnamento ai licei scientifico e classico, divenendo “amica”, prima ancora che docente.

Ciao nonnina mia, ciao “zia Licia”, scrivono i figli i nipoti e i pronipoti, non ti dimenticheremo mai.