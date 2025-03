Marsala, appello del M5S contro la corsa agli armamenti

Appello dei Cinquestelle marsalesi ai consiglieri comunali affinché prendano una posizione netta contro la corsa agli armamenti annunciata dalla presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Layen, la quale da Bruxelles in modo inquietante fa sapere che “…questa che stiamo vivendo è “l’ Era del riarmo”.

I Cinquestelle marsalesi, da sempre sostenitori della pace e fautori di concrete politiche sociali, invitano i rappresentanti del massimo consesso civico, a prescindere dall’appartenenza politica, a ribellarsi alla preoccupante escalation e all’ emblematica frase sibillina pronunciata dalla stessa Von Der Layen, non è l’Era del riarmo.

È l’Era, più che mai, delle politiche sociali per aiutare le famiglie e i giovani a guardare con fiducia al futuro nonostante l’aumento delle bollette e del carrello della spesa”.

Questo è quanto fanno sapere i pentastellati marsalesi i quali si sono espressi da tempo a favore di un ripensamento europeo che avrebbe già programmato una spesa di 800 miliardi per armi e programmi bellici.

“Così come ha ribadito il leader nazionale del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte che punta ad una piazza numerosa prevista il 5 Aprile prossimo per ribadire quanto sia incomprensibile e folle un riarmo europeo”.