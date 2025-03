Il Kiwanis di Marsala sensibilizza sui disturbi alimentari e inaugura la Panchina Lilla

A Marsala, in occasione della Giornata mondiale della lotta ai Disturbi del Comportamento Alimentare, che ricorre il 15 marzo di ogni anno, è stata inaugurata la Panchina Lilla, come simbolo di riflessione e sensibilizzazione contro tali problemi, unitamente ad una targa in cui è stato inciso il numero verde 800.180969, per indicare che nessuno è solo e può contare su personale specializzato, pronto a rispondere in qualsiasi momento. All’iniziativa del Kiwanis club di Marsala, patrocinata dal Comune di Marsala, organizzata dal presidente, Francesco Gerardi con la collaborazione della segretaria del Kiwanis club Marsala Flavia Palumbo, e di altri soci kiwaniani, hanno partecipato il sindaco Massimo Grillo, l’assessore alle Politiche Sociali Giusy Piccione, la vice presidente del Consiglio comunale Eleonora Milazzo, il consigliere Gaspare Di Girolamo, don Alessandro Palermo, parroco della chiesa di San Matteo, Mario Tumbarello, presidente dell’Associazione dei Commercianti C. Isgrò, Nicola Cascio rappresentante dei Bersaglieri, i presidenti dei club services di Marsala: Diego Maggio (Lions), Aldo Galileo (Rotary), Rosanna Gerardi (FIDAPA ).

Gli alunni del Pascasino e dell’ITET di Marsala con i rispettivi docenti accompagnatori, con molta attenzione e sensibilità all’argomento trattato hanno preso parte all’inaugurazione. Il Kiwanis club, il 21 gennaio 2025, ha iniziato una campagna di sensibilizzazione e informazione sui Disturbi del Comportamento Alimentare, grazie al medico di Medicina generale Ilaria Laudicina (vice presidente del Kiwanis Marsala), al personale ASP Vania La Mantia (dirigente psicologa), Domenica Iero (biologa nutrizionista), Giuseppe Di Dia (dirigente medico neuropsichiatria infantile), Eliana Genovese, (assistente sociale), che si è tenuto per circa 150 alunni del Liceo Classico, del Professionale e dell’Industriale al Complesso San Pietro. Il service sulla prevenzione dei DCA continuerà l’anno prossimo in altre scuole così come previsto dalla programmazione del Kiwanis che ringrazia l’Amministrazione comunale per la sensibilità dimostrata.