Partito Democratico, alla scuola nazionale di formazione politica, partecipano due marsalesi

Ha preso il via a Frascati la seconda edizione della Scuola di Partecipazione e Formazione politica del Partito Democratico, che si terrà dal 28 al 30 marzo 2025.

Sono stati selezionati 200 giovani provenienti da tutta Italia, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, garantendo un equilibrio nella rappresentanza territoriale e di genere. Tra questi, sono stati scelti dal circolo dei Giovani Democratici di Marsala: il Segretario Riccardo Patti e la Vicesegretaria Gloria Pizzo.

“Il weekend di fine marzo – afferma una nota diffusa dai giovani democratici di Marsala – rappresenta un momento cruciale del programma di Partecipazione e Formazione 2025, concepito come un percorso a tappe. Il ciclo di incontri online, iniziato a gennaio, è solo il primo passo, e proseguirà con attività di follow-up e networking fino all’estate. Durante gli incontri online, sono stati trattati i temi politici prioritari per il PD, con l’obiettivo di costruire un’alternativa al governo della destra: Sanità pubblica, Istruzione e ricerca, Lavoro e salari, Politica industriale per la conversione ecologica, Diritti sociali e civili.

“Partecipare alla Scuola di Partecipazione e Formazione politica del Partito Democratico – dichiara Riccardo Patti, Segretario dei GD di Marsala – rappresenta un’opportunità straordinaria per tutti i giovani che desiderano approfondire le tematiche politiche più rilevanti e contribuire attivamente al cambiamento del nostro paese. È un’occasione unica per acquisire conoscenze concrete, sviluppare competenze politiche e confrontarsi con altri giovani provenienti da diverse realtà territoriali. Inoltre, permette di fare un passo importante nel costruire una futura classe dirigente capace di affrontare le sfide politiche ed economiche del presente, portando avanti i valori di giustizia sociale, equità e sostenibilità. Un’esperienza che arricchisce, forma e apre la strada a un impegno politico consapevole e responsabile”.