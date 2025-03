Aumento del costo dei biglietti per le isole, la protesta del “Comitato per I “Diritti dell’isola di MARÈTTIMO” 

“Apprendiamo dagli organi di stampa la decisione delle compagnie di navigazione di aumentare il costo del biglietto del 10% a partire dal primo di aprile“. Afferma il “Comitato per i diritti dell’isola di Marèttimo” – costituitosi di recente – che intende protestare a nome della comunità dell’isola facendo rilevare quanto sia già molto caro il costo del biglietto per raggiungere Marettimo la più lontana dell’arcipelago delle Egadi.

“L’aumento comporterà un aggravio a quanti – non residenti , familiari, lavoratori pendolari e visitatori – vorranno raggiungere Marettimo – continua la nota -. Già una situazione insostenibile per un costo del biglietto – fra l’altro con assurde differenze significative fra corse regionali e statali – € 17,35 (Regionali) e € 26,45 (Statali) tratta di sola andata”.

Il “Comitato Marèttimo” nei prossimi giorni parlerà con il Commissario straordinario del Comune di Favignana – Isole Egadi, per portare avanti tutte le iniziative necessarie per portare all’attenzione delle istituzione questa ed altre questioni di vitale importanza per la comunità dell’isola di Marettimo intraprendendo forme di collaborazione con altre realtà associative di altre piccole isole della Sicilia.