L’indelebile impronta lasciata nel tempo dall’artista marsalese Vito Galfano

L’artista marsalese Vito Galfano, venuto a mancare nei giorni scorsi, rivive nel ricordo di Francesca Genna, docente dell’Accademia di Belle Arti di Palermo:

Conoscevo Vito da 25 anni.

Era stata una piacevole scoperta incontrarlo all’Accademia di Belle Arti di Palermo, dove lui era già docente al mio arrivo, e scoprire di provenire dallo stesso territorio.

Ma questa radice comune avrebbe costituito solo il seme di un’amicizia straordinaria, cresciuta come un grande albero, nella stima e nell’affetto profondo.

Non parlerò qui dei miei ricordi personali, voglio piuttosto sottolineare la grave perdita che la sua scomparsa rappresenta per la nostra comunità e per il mondo intero dell’Arte.

Vito Galfano è stato incisore, scultore, cesellatore, pittore e designer.

Un artista totale, capace di abbattere i confini tra arte pura e arti applicate.

Ha sperimentato innumerevoli tecniche, nella ricerca di un dialogo tra materia e spirito, tra concreto e astratto, in un viaggio fino alla soglia dell’invisibile.

Come Leonardo, poteva dipingere un quadro o inventare una macchina: i suoi torchi calcografici rimangono opere di ingegneria meccanica e bellezza raffinatissimi, le sue sedie sono sculture e i sentieri del suo giardino sono forme liriche plasmate tra pietra, cemento e piante vive.

Chiunque lo conoscesse sa dell’uomo schivo che fosse e di come vivesse lontano dalle luci della ribalta, ma sempre attento e curioso, vivendo l’arte come strumento di conoscenza e di trasformazione, di riflessione e di poesia.

La malattia modifica intrinsecamente il nostro rapporto con il mondo, ma nel suo ritiro quasi monastico degli ultimi anni, Vito non ha mai smesso di lavorare, usando legno, pietra, metallo, cemento, oggetti trovati, pigmenti, e altro ancora.

La sua eredità non sarà misurata dal clamore del presente ma dall’indelebile impronta che lascia nel tempo.Alla moglie Isabella, al figlio Fabio, ai suoi familiari, va il mio più sincero cordoglio.

* Foto: Vito Galfano, La Trappola, 2009. libro d’artista conservato nel Fondo de libros de artista dell’Universitat Politecnica di Valencia.

[ Francesca Genna ]