5 brand di profumi arabi da tenere d’occhio

Così intensi, complessi e persistenti, i profumi arabi, stando alle ultime tendenze, riscuotono un grande interesse tra gli appassionati e i collezionisti di profumi. La preferenza dell’utilizzo di note fresche e leggere, combinate con ingredienti ricchi e naturali come l’oud, l’ambra, il muschio, la rosa e il sandalo, che amplificano la profondità e la sensualità delle fragranze, rende la scelta della profumeria araba un marchio di qualità e personalità.

Ma i motivi che hanno reso così popolare questa categoria di profumi di nicchia di alta qualità non si limitano al loro potere seduttivo. I profumi arabi, infatti, creati attraverso una magistrale stratificazione di note che si sviluppano nel tempo, e che arricchiscono di complessità ogni fragranza, devono molto alla tradizione millenaria orientale che ha sempre messo al centro l’importanza sociale e spirituale dei profumi. Sulla pelle di chi li indossa, le note orientali rendono le fragranze uniche, personalizzate e dalla straordinaria durata, capaci di evolversi e di sorprendere ad ogni goccia.

Scegliere un profumo arabo vuol dire aprirsi ad un viaggio sensoriale in grado di catturare l’immaginazione e di raccontare una storia, riuscendo a rendere il contatto con la fragranza un’esperienza davvero unica.

Gli appassionati di profumi che si aspettano di ottenere autenticità e unicità dal mondo della profumeria, e che ricercano fragranze legate alla cultura e alla tradizione, non possono che rivolgere il loro sguardo ai profumi arabi.

Profumi arabi: i brand a cui non si può rinunciare

Di marchi interessanti e di qualità ce ne sono già tantissimi, ma alcuni 5 in particolare meritano di essere tenuti d’occhio. Di seguito verranno presentati in ordine alfabetico e non per importanza, poiché ognuno di questi può vantarsi del grande pregio e della ricercatezza ottenuta nel settore della profumeria araba.

Khadlaj

Dopo aver acquisito oltre 40 anni di esperienza nell’industria dei profumi, il maestro profumiere Mohamed Iqbal Abdul Sattar fonda il marchio Khadlaj Perfumes. Dal 1997, Khadlaj incarna la passione verso fragranze uniche ed indimenticabili dedicate ad una clientela globale, per portare fuori dai confini degli Emirati Arabi delle fragranze così innovative. I profumi firmati da Khadlaj, infatti, son un mix di fragranze arabe, occidentali e di nicchia, da cui nascono esperienze olfattive in grado di coinvolgere i sensi in una maniera del tutto pregiata ed esclusiva.

Solamente gli ingredienti più pregiati e rari entrano a far parte del mondo di Khadlaj, materie prime che incarnano il principio di altissima qualità, di classe ed eleganza, a cui il fondatore tiene molto.

Lattafa

In arabo, Latif e Lateefa significano, rispettivamente, gentilezza e piacevolezza. Mixando questi termini, e pure questi concetti, nasce il nome Lattafa, brand di profumeria araba che esprime il lusso e l’eleganza della cultura araba.

Tutta la storia e la raffinatezza della tradizione profumiera araba, infatti, è catturata nelle essenze create da Lattafa, il marchio registrato nel 1980 da Sheikh Shahid Ahmad e dal co-fondatore Shoaib Iqbal. Il loro obiettivo era quello di creare fragranze di alta qualità e di lusso destinate alla clientela del Medio Oriente, ma la fama del brand ha raggiunto presto i nasi degli appassionati di altre regioni e nazioni, merito delle sue fragranze lussuose ed esotiche. Oggi, infatti, Lattafa Perfumes Industries L.L.C è la più prestigiosa profumeria di lusso di Dubai che esporta profumi in 61 paesi del mondo.

Maison Alhambra

I profumi Maison Alhambra, prodotti da Lattafa Perfumes Industries, nascono per unire la qualità alla convenienza. Accessibili ad un costo più contenuto, infatti, i profumi firmati da questo brand arabo piuttosto giovane (creato nel 2020) mantengono l’assoluta qualità pur rientrando in una fascia di prezzo medio-bassa.

Le fragranze di Maison Alhambra accompagnano gli appassionati di profumi attraverso un viaggio olfattivo totalmente immerso nelle tradizioni orientali, e dunque perfettamente in grado di incarnare l’eleganza e la raffinatezza del profumo di Dubai.

Il brand mixa l’arte tradizionale dei profumi arabi con creazioni contemporanee che sanno distinguersi in termini di lusso, originalità, complessità e ricchezza. Al centrodelle composizioni olfattive più amate si trovano note legnose e speziate, sapientemente mixate alle fragranze floreali e fruttate.

Mamlakat Al Oud

I profumi Mamlkat Al Oud sono pensati per fondersi al meglio con i gusti sofisticati dei veri amanti della profumeria di qualità. Le loro fragranze così ricche e avvolgenti, realizzate ad arte secondo la tradizione artigianale di Dubai, sono una delle più belle espressioni di prestigio e sensualità della profumeria di lusso araba.

Creata nel 1990, questa azienda inizia la sua scalata nel mondo della profumeria araba realizzando profumi di grande purezza grazie alla qualità degli ingredienti utilizzati. Tra aromi caldi, freschi, legnosi e speziati, ma anche dolci e agrumati, i consumatori possono avere accesso ad una ricchissima quanto esclusiva esperienza olfattiva.

Paris Corner

Esempio di qualità, innovazione e convenienza sono le fragranze create da Paris Corner Perfumes, brand pioniere del mercato dei profumi di qualità degli Emirati Arabi Uniti. Dal 1995, i suoi profumi vengono apprezzati in tutto il mondo per la loro sorprendente capacità di catturare l’essenza degli ingredienti e di trasformarla in creatività e ricercatezza.

Gli amanti delle fragranze arabe non possono non inserire nella propria collezione almeno un profumo per ciascuno di questi 5 brand, tutti in grado di catturare i sensi, amplificare le emozioni ed esprimere la personalità di chi li indossa.