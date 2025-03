Una Riserva Naturale a Capo Feto: iniziativa di Legambiente a Mazara

I Circoli Legambiente di Marsala Petrosino e di Mazara del Vallo promuovono una iniziativa denominata “CAPO FETO – un patrimonio da salvaguardare, attraverso l’istituzione di una Riserva Naturale Orientata”. L’evento si terrà sabato 29 marzo alle ore 10,30 a Mazara del Vallo, sala “La Bruna” – Collegio dei Gesuiti.

Capo Feto è una delle ultime zone umide esistenti della Sicilia e rappresenta una risorsa ambientale tra le più importanti, agendo, fra l’altro, da barriera alla penetrazione delle acque salate del mare nei pozzi d’acqua dolce, ma anche tra le più fragili del nostro ecosistema, per questo i Circoli di Legambiente Marsala Petrosino e Mazara del Vallo si stanno battendo da anni per l’istituzione della Riserva Naturale, strumento che consentirebbe di proteggere in modo efficace questo patrimonio ambientale.

Interverranno all’evento di sabato 29 marzo: il prof. Antonio Mazzola (Università di Palermo), l’onorevole Giusy Savarino (assessore al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana), i sindaci Salvatore Quinci (Mazara del Vallo) e Giacomo Anastasi (Petrosino), Giulia Casamento (Legambiente Sicilia), Giuseppe Marino (Legambiente Marsala-Petrosino), Franco Sferlazzo (Legambiente Mazara del Vallo), Vincenzo Pernice (docente di scienze), Francesco Picciotto (dirigente dell’assessorato Territorio e Ambiente Regione Siciliana).