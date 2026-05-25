Ultimo dato affluenza: Marsala 62,58%, Campobello 55,78%, Gibellina 65,40%

Ultimo dato dell’affluenza alle urne nei tre comuni trapanesi al voto. Già da ieri le percentuali rispetto alla tornata delle Amministrative precedenti era di oltre +2 punti percentuali. A Marsala su 68.320 elettori, si sono recati negli 80 seggi dislocati nel territorio 42.752 votanti, ovvero il 62,58% degli aventi diritto. A Campobello su 11.358 elettori, ha votato il 55,78% ovvero 6.336 cittadini, mentre a Gibellina su 3.806 elettori, si sono recati alle urne in 2.489, il 65,40%. In tutti e tre i comuni c’è una crescita di votanti che oscilla dal +1% al +5%.