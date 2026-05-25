Mazara del Vallo, 13enne investita sulle strisce: è in gravissime condizioni

Una ragazza di 13 anni pare si trova ricoverata in condizioni estremamente critiche all’ISMETT di Palermo dopo essere stata travolta da un’automobile mentre attraversava sulle strisce pedonali nel lungomare San Vito, a Mazara del Vallo. L’incidente si è verificato nella notte tra ieri e oggi, poco dopo la mezzanotte. La giovane, di origine tunisina, stava trascorrendo la serata con alcuni familiari e amici lungo il litorale mazarese. Al termine della passeggiata, mentre attraversava la carreggiata nel primo tratto del lungomare, è stata investita da un veicolo che procedeva in direzione del centro cittadino.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha subito destato grande preoccupazione tra le persone presenti. Il conducente dell’auto, un ragazzo, si è fermato immediatamente dopo l’incidente e non ha tentato di allontanarsi dal luogo dello scontro. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, allertati da alcuni testimoni. Dopo le prime cure ricevute sul luogo dell’incidente, la 13enne è stata trasferita d’urgenza in ospedale e successivamente ricoverata all’ISMETT di Palermo, dove i medici stanno facendo il possibile per salvarle la vita. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto per accertare eventuali responsabilità e chiarire ogni dettaglio della vicenda.