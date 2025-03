Cantieri aperti nelle strade provinciali, da Birgi ai lidi Sud tornerà la luce

Nei giorni scorsi abbiamo posto all’attenzione la vicenda della strada dissestata lungo la SP 21 che dalle Saline Genna arriva a Villa Genna e di come il Libero Consorzio di Comuni – su nostra segnalazione e dei cittadini e grazie alle sollecitazione del vice sindaco Giacomo Tumbarello – sia intervenuto per sistemare l’area intervenendo anche nei tombini considerato che spezzo se piove in questa zona si creano allagamenti e smottamenti del manto stradale. Ma l’ex Provincia sta eseguendo una serie di interventi sul territorio che aveva già programmato.

Nella rotonda che conduce all’aeroporto “Vincenzo Florio” e fino alle Cantine Birgi, entro aprile inizieranno i lavori per l’illuminazione che è sempre stata assente. Per quanto riguarda la strada cosiddetta “dei lidi”, la SP 84, l’ex Provincia sta per avviare il ripristino dell’illuminazione nel lungo tratto oggetto di furti di cavi elettrici, mentre a Birgi e verso il litorale San Teodoro, la SP 1 si rifà il look dopo gli interventi Enel. Marsala potrà beneficiare anche del miglioramento del collegamento verso Salemi sulla SP 8 tra Paceco e Castelvetrano con un investimento di 9 milioni di euro. Sì infine a un solarium in legno a Villa Genna su proposta del comitato “Miglioriamo Marsala”. Ovviamente sono cantieri aperti e poco ancora di concreto. Si spera che prima dell’estate i lavori vengano ultimati.