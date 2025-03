“Il mondo visto dalle donne. Venti secoli di storia dal silenzio alla parola”. E’ l’iniziativa che l’Auser, l’associazione di volontariato e di promozione sociale della Cgil, ha organizzato per oggi, alle 17,30, nella propria sede, in via Rubino a Marsala. Giovani e meno giovani sfileranno con costumi d’epoca occidentali e del terzo mondo. Interverranno il presidente provinciale dell’Auser Franco Coppola e il presidente dell’Auser di Marsala Enzo Russo.