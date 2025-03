Al Liceo Pascasino il progetto Icaro: sicurezza stradale per i giovani

Mercoledì 19 febbraio 2025 si è svolto presso il Liceo Pascasino di Marsala un incontro di educazione stradale rivolto alle classi del biennio, denominato progetto “Icaro”. Esso ha l’obiettivo di diffondere, attraverso programmi differenziati in base alla fascia d’età degli studenti, l’importanza del rispetto delle regole relative alla sicurezza stradale.

Il progetto Icaro, alla sua 25ª edizione, è stato realizzato dalla sezione di Polizia stradale di Trapani – distaccamento di Marsala, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Tema centrale è la percezionedelrischio, ovvero la capacità di riconoscere situazioni pericolose e adottare comportamenti adeguati per prevenirle. Quest’anno il progetto ha introdotto un’importante novità: l’uso della realtàvirtuale. Grazie ai visori VR, gli studenti hanno potuto vivere esperienze immersive di guida a rischio in un ambiente sicuro e controllato, sviluppando così una maggiore consapevolezza sui pericoli della strada. Il programma si è sviluppato in tre incontriin presenzaper ogni classe, a livello provinciale, con funzionaridellaPoliziaStradalee tutordelMinisterodelleInfrastrutturee deiTrasporti. Con il progetto Icaro, gli studenti hanno avuto l’opportunità di migliorare le proprie conoscenze sulle regole della strada e adottare comportamenti più responsabili.

Paola Alagna – Rosalia Di Girolamo – Melissa Lupo – Chiara Parrinello – Martina Piccione – Nadia Mattarella – Oriana Nizza

