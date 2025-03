Maltempo in Sicilia, ancora allerta gialla nelle province di Trapani, Palermo e Messina

Ancora tempo incerto in Sicilia in questi ultimi giorni di marzo. La Protezione Civile Regionale ha diffuso un bollettino aggiornato a venerdì 28 marzo che prevede l’allerta gialla su buona parte dell’isola, in particolare per le province di Trapani, Palermo e Messina.

Le precipitazioni saranno da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli.

I venti saranno forti nord-occidentali con raffiche di burrasca, specie sui settori occidentali e meridionali, mentre le temperature non subiranno variazioni di rilievo. Agitato lo Stretto di Sicilia e localmente il Tirreno meridionale; molto mossi i restanti bacini centro-meridionali.