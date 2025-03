Borgo Misilla da Marsala a Malta per cercare gemellaggi tra piccoli centri

Il Borgo Misilla punta all’estero e vola a Malta. Trasferta molto ambiziosa degli abitanti del Borgo marsalese e parte del direttivo dell’associazione di promozione sociale Borgo Misilla. Questo fine settimana 20 coppie si trasferiranno a Malta nel cuore del Mediterraneo, oltre a visitare le bellezze dell’isola, il direttivo visiterà alcuni borghi maltesi. Storicamente abbiamo delle affinità con questa popolazione, fino agli anni ’30 la lingua più diffusa era l’italiano, ora un pò meno, solo la metà della popolazione lo parla, merito del flusso turistico proveniente da tutto il mondo. Il direttivo visiterà le piccole realtà isolane per cercare un borgo che abbia delle affinità con il borgo Misilla per ritornarci tra qualche mese facendo un gemellaggio magari con piccoli scambi commerciali. “Viticoltura, turismo e artigianato le priorità da cercare e che troveremo in qualche parte dell’isola”, fanno sapere dal direttivo.