Argenti in processione: a Trapani l’incontro del gruppo “Ascesa al Calvario”

Oggi, giovedì 27 marzo, alle ore 18.30, presso la Sala Laurentina di Trapani, si concluderà il ciclo dei quattro incontri di carattere spirituale, storico e culturale, aventi come filo conduttore il tema «Segni e simboli nei Misteri tra fede e tradizioni», promosso dal Sacro Gruppo – S.P.Q.R. – “Ascesa al Calvario”, curato dal Popolo e guidato dal capo-console Sandro Parrinello. Sarà la professoressa Lina Novara a trattare il tema “Argenti in processione: la croce du Signuri ca cruci ‘ncoddu”. Si parlerà dei numerosi oggetti che abbelliscono le statue dei sacri gruppi durante la processione e che oltre alla funzione di ornamento hanno un significato simbolico e, attraverso le iscrizioni che vi sono incise, attestano la fede e la devozione di chi li ha donati per grazia ricevuta o per ricordare un evento. In particolare la prof. Novara porrà l’attenzione sulla croce del gruppo l’Ascesa al Calvario, un pregevolissimo manufatto dell’argenteria trapanese, realizzato nel 1751.

In occasione dell’incontro sarà esposta la preziosa croce che potrà quindi essere ammirata da vicino in tutto il suo splendore e si potranno anche osservare i marchi e l’iscrizione con i nomi dei consoli dei bottai, cui il gruppo nel 1751 era affidato. Il percorso di riflessione e di meditazione, intrapreso dall’Associazione Sacro Gruppo “Ascesa al Calvario” il 23 gennaio u.s. e che ha già visto come relatori il dott. Giovanni Cammareri, il maestro Gaetano Coppola e Don Matteo Peralta per l’aspetto spirituale, idealmente si concluderà con la partecipazione nella preghiera che accompagnerà in processione, Venerdì Santo 18 aprile, “𝘜 𝘚𝘪𝘨𝘯𝘶𝘳𝘪 𝘤𝘢 𝘊𝘳𝘶𝘤𝘪 ‘𝘯𝘤𝘰𝘥𝘥𝘶”.