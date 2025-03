Marsala, in consiglio scoppia una polemica sui debiti fuori bilancio

I lavori del Consiglio comunale di Marsala della giornata del 25 marzo 2025 sono stati avviati la trattazione del punto riguardante “Approvazione dell’aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco”. Sul punto avevano già relazionato il vicesindaco Giacomo Tumbarello e l’architetto Guastella. Sull’argomento sono intervenuti i consiglieri Gaspare Di Girolamo, Pino Ferrantelli, Lele Pugliese e Rino Passalacqua, alle cui osservazioni e richieste di chiarimenti ha risposto il dirigente Mezzapelle. L’atto è alla fine approvato a maggioranza dei presenti in Aula.

Dopo alcune comunicazioni da parte di Pino Ferrantelli, Elia Martinico, Leo Orlando, Mario Rodriquez,il Consiglio ha approvato due delibere di “riconoscimento di debiti fuori bilancio”.

Una terza delibera invece, è stata oggetto di ampio dibattito, su cui sono intervenuti i consiglieri Piero Cavasino e Gabriele Di Pietra, oltre agli assessori Francesco Marchese e Salvatore Agate. Si è rimarcato da parte degli intervenuti l’assenza in Aula di assessore e dirigente competente a relazionare sul “debito fuori bilancio”. I consiglieri hanno poi puntato il dito sulla eventuale responsabilità gestionale nella formazione di tali debiti e le modalità di accertamento degli stessi. L’atto non è stato posto in votazione

Al termine della discussione, il presidente Enzo Sturiano ha chiuso la seduta e rinviato i lavori al prossimo 31 marzo (ore 17)