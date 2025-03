La segnalazione di un cittadino marsalese: c’è una lastra di marmo che rischia di cadere in strada

Apprensione nel centro di Marsala per una finestra pericolante. Un cittadino lilibetano ha segnalato alla nostra redazione la situazione precaria in cui si trova la lastra di marmo di una finestra, presso un palazzo di via Luca Frazzitta, nei pressi dell’incrocio con via delle Sirene.

La finestra si trova al terzo piano dello stabile ed è facilmente comprensibile come una caduta della lastra di marmo verso la carreggiata potrebbe causare gravi conseguenze ai passanti. Peraltro, si tratta di una zona a pochi passi dal mare, molto esposta alle raffiche di vento, come ben sanno i residenti dell’area.