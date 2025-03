La Regione: “elimineremo la tassa comunale per gli aeroporti minori”. Il plauso di Airgest￼

L’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani, sarà tra gli scali che beneficeranno dell’annunciata eliminazione della tassa comunale, presente nel costo dei biglietti aerei che, da tempo, le compagnie aeree richiedono per intensificare gli investimenti e aumentare le rotte.

La decisione per adesso è soltanto “politica”

La decisione, espressa durante il vertice di maggioranza convocato a Palazzo d’Orleans dal governatore Renato Schifani, secondo quanto è emerso, include anche l’aeroporto di Comiso e quelli di Pantelleria e Lampedusa.

Il plauso del presidente di Airgest nei confronti della Regione

“Una scelta strategica per il futuro del nostro territorio – ha affermato il presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, Salvatore Ombra -. Finalmente una misura che auspicavamo e sostenevamo da tempo. Una decisione che non solo rafforza la competitività degli scali minori, ma agisce da vero e proprio moltiplicatore di passeggeri senza penalizzare i due aeroporti principali dell’isola.

“Tale manovra assolutamente andrà a vantaggio di tutte le compagnie aeree che vogliono volare sugli scali minori ed è un intervento lungimirante che favorisce l’intero sistema aeroportuale e genera nuove opportunità per il nostro territorio. Plaudo al governo regionale per questa scelta strategica, che va nella direzione giusta per lo sviluppo e la crescita sostenibile della nostra rete di trasporti”.