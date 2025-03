Gal Valle del Belice, Sutera confermato presidente. Proseguono le attività di promozione del territorio

Il sindaco di Gibellina Salvatore Sutera è stato riconfermato per tre anni alla presidenza del Gal “Valle del Belìce”. Lo ha eletto il CdA durante l’ultima riunione tenutasi presso la sede al G55 di Partanna. Del Consiglio di Amministrazione fanno parte Gaspare Viola (sindaco di Santa Margherita Belìce), Gori Sparacino (Direttore della Strada del Vino Terre Sicane), Giuseppe Maiorana (Belìce Epicentro) e Paolo Calcara (Coldiretti). All’interno del Gal sono anche entrati nuovi soci, tra questi il gruppo “Curaba”, associazione “Hypsas” di Castelvetrano, cooperativa “Terra Mia” e il Club Unesco di Castelvetrano.

Nel frattempo il Gal Valle del Belice fa sapere che è stato finanziato per 80 mila euro il progetto “Sicily rural lab” per la valorizzazione della “Vastedda del Belìce”, l’unico formaggio di pecora a pasta filata col marchio Dop. I risultati finali del progetto sono stati illustrati al MAC di Gibellina, alla presenza, tra gli altri, del presidente del Consorzio di tutela della Vastedda, Massimo Todaro, il presidente e il direttore del Gal, Salvatore Sutera e Alessandro La Grassa. Sono tre le linee di azioni messe in atto nel progetto. La prima è stato l’accompagnamento per il rilascio della certificazione ISO 22.000 a sei aziende che producono la Vastedda nel Belìce; la seconda linea ha riguardato il nuovo packaging per la Vastedda, una scatola nera dove vengono richiamate le maioliche antiche siciliane: «questo ci consentirà un posizionamento in mercati diversi, ossia quelli di botteghe del gusto e posti gourmet», ha detto Massimo Todaro. Terza linea, invece, è stata quella del marketing digitale, con la creazione di uno sito web (artedeicuratoli.it) con e-commerce, dove viene raccontata la storia della Vastedda. Attualmente il mercato di produzione (tutto nella Valle del Belìce, da qui il nome al formaggio) può considerarsi di nicchia: 30 tonnellate, esportazione in Italia e in alcuni paesi d’Europa e 7 aziende che lo producono: «la produzione di questo formaggio è tutta manuale, ed è questa la straordinaria originalità – spiega Todaro – l’impasto con latte freddo e poi la filatura tutta a mano coi tini e attrezzi di legno. La Vastedda, ricca di fermenti lattici attivi, è un formaggio apprezzatissimo perché versatile: dall’antipasto, al primo o al secondo. Con successo alcune pizzerie hanno sostituito la mozzarella con la Vastedda per alcune pizze gourmet».

Cucinotta e La Grassa

Di Valle del Belice si parla anche nel programma “A tu per tu”, condotto da Maria Grazia Cucinotta che andrà in onda in due puntate su La7 il 29 marzo e 5 aprile. La registrazione è avvenuta qualche giorno fa a Porto Palo di Menfi e ha visto come ospiti anche Roy Paci, l’attrice Ester Pantano (della serie “Makari”) e la scrittrice Giuseppina Torregrossa. «Il Gal sostiene con entusiasmo questo progetto televisivo, che rappresenta un’importante vetrina nazionale per il territorio – ha detto il direttore del Gal Alessandro La Grassa – il Belìce viene raccontato attraverso incontri con produttori locali, artigiani e personaggi del luogo, offrendo al pubblico un viaggio autentico tra cultura, storia e sapori». L’iniziativa rientra nel progetto “Discovering Rural Sicily: itinerari integrati ed esperienze uniche nell’isola dell’accoglienza” di cui il Gal “Valle del Belìce” è capofila di altri 5 Gal siciliani. Il progetto è finanziato dall’Assessorato regionale agricoltura e foreste, attraverso la sottomisura 19.3 “Cooperazione fra Gal”.