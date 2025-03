Riforma Magistratura, incontro a Marsala per difendere la Costituzione

L’Associazione Comitato per la Difesa della Costituzione-Trapani è impegnata nella campagna referendaria in corso che si concluderà con il voto dell’8 e 9 giugno sui referendum proposti dalla CGIL, per i quali abbiamo contribuito nella raccolta delle firme. Tuttavia, ciò non ci distoglie da quanto sta avvenendo in Parlamento con una serie di riforme costituzionali che potrebbero cambiare del tutto l’assetto istituzionale del Paese. Per questo motivo, il comitato ritiene necessario informare i cittadini su quanto accade a Roma. “Parliamo della Riforma della Magistratura. Quanto questa riforma inciderà sul nostro quotidiano? Interessa solo i magistrati? Perché il dibattito non coinvolge i cittadini? Eppure, trattandosi di una riforma costituzionale, saremo chiamati a esprimerci con il voto. Per questo motivo, riteniamo indispensabile iniziare a capire di che cosa si tratta. A tal fine, abbiamo chiesto all’Associazione Nazionale dei Magistrati di Marsala la loro disponibilità a un incontro pubblico, dove i partecipanti possano porre queste ed altre domande, al fine di iniziare a conoscere i temi in discussione e, quindi, essere informati affinché la futura partecipazione al voto sia consapevole” affermano dal comitato pro-Costituzione Italiana.

A tal fine l’incontro si terrà venerdì 28 marzo alle ore 17.30 presso i locali di Finestre sul Mondo in via Sibilla 36 a Marsala. Alle domande del pubblico risponderanno il procuratore della Repubblica di Marsala Fernando Asaro, Massimiliano Alagna, giudice del Tribunale locale e segretario della locale sottosezione dell’A.N.M., Giuseppe Lisella, Sostituto Procuratore; coordina l’incontro Corrado Carpintieri, presidente del Comitato per la Difesa della Costituzione.