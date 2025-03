Primo Maggio Roma: al contest per artisti emergenti si può votare il marsalese Warco

1MNEXT è il contest dedicato alla ricerca di nuovi artisti, organizzato da iCompany, che ogni anno porta sul palco del Concertone del Primo Maggio ben 3 vincitori. Solitamente si tratta di musicisti o cantautori emergenti. Si è chiusa la prima fase attraverso la quale sono stati selezionati ben 150 artisti. Tra questi c’è anche Warco, nome d’arte di Marco Bilardello, un cantautore marsalese già noto per portare in giro live la sua musica, musica inedita che adesso potrebbe approdare al Primo Maggio di Roma, evento promosso da CGIL, CISL e UIL che si svolgerà come da tradizione in Piazza San Giovanni in Laterano.

Nella fase di iscrizione, completamente gratuita, sono stati ammessi artisti di qualsiasi età con opere di qualsiasi genere musicale (no “cover”). I 150 artisti che accedono alla fase successiva sono stati selezionati dalla direzione artistica del Concerto del Primo Maggio. Da oggi al 31 marzo 2025 il pubblico in rete potrà manifestare la propria preferenza votando gli artisti sul sito del Primo Maggio. Il sistema utilizzato per garantire il corretto svolgimento delle votazioni online riconosce ed elimina i voti generati con sistemi fraudolenti, invitiamo quindi gli artisti partecipanti a non acquistare inutilmente servizi di terze parti che promettono un incremento dei voti. Il voto del pubblico della rete sarà sommato a quello di una giuria di qualità. A questo link si può votare Warco e la sua musica: https://1mnext.primomaggio.net/artisti-2025/296-warco

Capovolta la “M” intorno ai diciassette anni, Marco alterna agli studi in Conservatorio le sue velleità cantautorali, mai prese seriamente in considerazione fino ai ventisette anni, dopo un lungo girovagare da insegnante per le scuole dei minuscoli paesini dell’hinterland agrigentino. Nel 2021 pubblica quattro singoli frutto del sodalizio con il produttore Fabio Genco ed inizia ad esibirsi tra festival e locali della scena musicale siciliana e romana, aprendo i concerti di Carmelo Pipitone, Alessio Bondì e Ditonellapiaga.

GUARDA IL VIDEO DI BAR DAMASCO: