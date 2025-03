Marsala e Petrosino sottoscrivono un accordo per i servizi socio-assistenziali

A Marsala, la casa di comunità che sorgerà in via Trapani e i cui lavori sono in corso, compresi gli interventi programmati per riqualificare parte dell’ex Casa di Riposo Giovanni XXIII in appartamenti per anziani non autosufficienti, costituiscono le strutture per rafforzare, consolidare e coordinare gli interventi sanitari con quelli sociali. L’obiettivo è quello di offrire ai cittadini risposte ai bisogni di salute quando queste, spesso, si intrecciano con le difficoltà di tipo familiare, sociale, economico, ambientale, relazionale. Sono queste le finalità dell’Accordo di Programma sottoscritto tra il Distretto Sanitario territoriale e i Comuni di Petrosino e Marsala, rispettivamente rappresentati dal dottor Rino Ferrari, il sindaco Giacomo Anastasi e il sindaco Massimo Grillo. In sintesi, si riorganizza il modello organizzativo socio-assistenziale, sulla base del principio che la persona va assistita nella sua unicità.

“Tutto ciò confluisce in un’azione sinergica che – affermano Grillo e Anastasi – vedono assieme Asp, Distretto e Comuni nella condivisione di programmi e progetti socioassistenziali, soprattutto con riguardo alle categorie più fragili, quali disabili e anziani”. Il riferimento è, in particolare, alle risorse che il PNRR (Missioni 5 e 6) destina a strutture ed interventi volti a fronteggiare la complessità dei suddetti bisogni sociosanitari. Da qui l’Accordo di Programma siglato a Palazzo Municipale di Marsala dagli Enti coinvolti, alla presenza del responsabile Pnrr ASP Trapani Luca Fazio, dell’assessore Giusy Piccione, del dirigente Gaspare Quartararo e di altri funzionari del settore sociale. “Il passaggio dal concetto di cura a quello di prendersi cura della persona racchiude il significato di questa nuovo modello organizzativo, per il quale – afferma il sindaco Grillo, presidente del Distretto – Marsala ha già mosso i primi passi su diversi fronti, con un investimento complessivo di oltre 3 milioni e mezzo di euro”.

È il totale dei fondi Pnrr assegnati al Comune di Marsala dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di realizzare interventi nell’ambito delle “povertà/emarginazione” e degli “anziani non autosufficienti”. Circa un milione e mezzo di euro sono stati destinati all’ex Casa di Riposo Giovanni XXIII per una corposa riqualificazione che – dopo decenni – consentirà di riaprire (entro maggio 2026) gran parte dei locali di via Alcide De Gasperi. Saranno realizzati appartamenti convenzionati per anziani non autosufficienti, installato un impianto di climatizzazione e sostituito l’ascensore non funzionante. A lavori ultimati, il Distretto sociosanitario Marsala-Petrosino potrà accogliere oltre 200 anziani in situazione di povertà.