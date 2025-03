Il Liceo Pascasino guarda al futuro dei giovani

Promosse diverse attività per una scelta consapevole

Il Liceo Pascasino di Marsala svolge un ruolo fondamentale nell’orientamento in uscita per le classi quarte e quinte dei vari indirizzi di studio. La scuola cerca in tutti i modi di supportare le inclinazioni dei giovani con diverse opportunità offerte dal mondo accademico e non solo, mettendo in campo numerose iniziative di orientamento. La scelta del percorso universitario rappresenta uno dei momenti più significativi nella vita di uno studente che si ritrova a riflettere sul suo futuro professionale e personale. Un esempio di profonda sinergia tra scuola e università è rappresentato da attività come la Welcome Week dell’Università degli Studi di Palermo che si è svolta il 18 febbraio: un’occasione importante per gli studenti che hanno avuto l’opportunità di esplorare vari corsi universitari, incontrare docenti e tutor e farsi un’idea delle proprie aspirazioni. La scuola inoltre collabora con alti enti di formazione. Il 21 febbraio, in aula magna, si è svolto un incontro con Lorenzo Violante, presidente regionale del comitato organizzatore del 72º Raduno dei Bersaglieri, che ha illustrato le finalità, gli obbiettivi e gli eventi del raduno di Marsala. Il 6 marzo, il tenente Mattia Antoci e Marco Quattrociocchi, capo team del 37º stormo dell’Aeronautica Militare di Birgi, hanno incontrato in aula magna alcuni studenti delle quarte e delle quinte. La scuola così promuove un orientamento informato e mirato che consenta agli studenti di progettare il proprio futuro in modo consapevole.

Celeste Belsito – Soave Bongiorno – Serena D’Alberti – Elisa Marino – Arianna Sandri – Desirè Valenti – Flavia Raia

PascaNews è una pagina all’interno del cartaceo “Marsala C’è”. I contenuti sono realizzati interamente dagli studenti del liceo Pascasino di Marsala.