Il Marsala Calcio non vive giorni felici, ora c’è il SS. Ciro e Giorgio a caccia di punti

Non è un periodo felice per il Marsala 1912 che potrebbe fare di più. In quattro partite ha rimediato solo 2 punti, in seguito ai due pareggi con San Vito lo Capo e Accademia Trapani, mentre pesano le sconfitte interne contro lo Sciacca, per 0 a 2, e contro la Folgore Castelvetrano in trasferta con un netto 3 a 0. Tuttavia la classifica non è davvero inclemente, perdendo solo una posizione, al momento a 34 punti a -3 dalla Parmonval. A – 3 però c’è il Castellammare e a seguire un gruppo di squadre che cercano di tenersi quanto più possibile lontane dalla zona play out. Di certo però, rispetto agli obiettivi che la società si era prefissata all’inizio del Campionato di Eccellenza, ovvero quello di ridare linfa all’ambiente sportivo marsalese e a quell’impianto che è lo Stadio “Nino Lombardo Angotta”. E questo non è piaciuto agli ultras che giorni fa hanno protestato fuori dal Municipale.

Ma la società sta preparando il nuovo corso per il prossimo anno. A febbraio il CdA ha nominato quale vice presidente della Società il signor Filippo Di Maggio, che opera nel palermitano, futuro socio di minoranza del club. Il nuovo vice presidente, imprenditore nel settore immobiliare, ha acquisito quote societarie pari al 15,67% dal signor Leonardo Curatolo e avrà il compito di individuare un’area dove poter realizzare la nuova sede sociale ed il nuovo centro sportivo del Marsala. Questo è il preludio per la futura cessione dell’intero pacchetto dei soci Salvatore Ombra e Giovanni Sardone pari all’84,33% ad un sodalizio friulano che intende investire, non solo calcisticamente, a Marsala. La prossima gara della 27ª giornata si gioca al “Jam Salque” di Marineo contro l’Oratorio San Ciro e San Giorgio. Migliori le sorti dei più giovani azzurri: gli Allievi Under 17 al momento sono capolisti nel loro torneo.