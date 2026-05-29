Petrosino celebra la Patrona Maria SS delle Grazie: fede, tradizione e comunità

Il Comune di Petrosino ha concesso il patrocinio ai solenni festeggiamenti in onore di Maria SS.ma delle Grazie, Patrona della città, in programma fino al 31 Maggio. Un appuntamento particolarmente sentito dalla comunità petrosilena che unisce spiritualità, cultura, spettacolo e valorizzazione delle tradizioni popolari. Durante tutta la settimana si alterneranno momenti religiosi e iniziative dedicate alla musica, al teatro, allo sport e all’intrattenimento. Tra gli appuntamenti principali figurano il concerto di fine anno della banda musicale dell’Istituto Comprensivo “G. Nosengo”, la commedia teatrale del Gruppo Accademia dell’Arte di Petrosino, la quarta edizione della “Sfincia”, la serata spettacolo con “La Corrida” e le esibizioni delle scuole di ballo del territorio.

Grande attesa anche per il concerto tributo ad Adriano Celentano previsto sabato 30 maggio, così come per il Torneo Provinciale di Pallavolo S3 e il primo evento Gran Prix organizzato dal Gruppo Musa e dal RC Club Petrosino. Il culmine dei festeggiamenti sarà domenica 31 maggio con la Solennità di Maria SS.ma delle Grazie, la processione per le vie cittadine e il tradizionale spettacolo pirotecnico finale.

Fino al 30 maggio sarà inoltre possibile visitare gli stand di prodotti tipici e artigianali con degustazioni lungo Viale Francesco De Vita. “La festa della nostra Patrona rappresenta uno dei momenti più importanti per l’intera comunità petrosilena – dichiara il Sindaco Giacomo Anastasi – È un’occasione di fede, identità e condivisione che coinvolge cittadini, associazioni, giovani e famiglie. Come Amministrazione Comunale abbiamo voluto sostenere con convinzione questa manifestazione che valorizza le nostre tradizioni e rafforza il senso di appartenenza alla comunità. Ringrazio Don Carmelo Caccamo, il Comitato organizzatore, la Parrocchia, le associazioni e tutti coloro che, con impegno e passione, contribuiscono alla riuscita dei festeggiamenti“. L’Amministrazione Comunale invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi agli eventi in programma, vivendo insieme giorni di devozione, cultura e festa nel segno della tradizione petrosilena.