Nuovo vice presidente per il Marsala 1912: è l’imprenditore Filippo Di Maggio

Il Marsala 1912 comunica tramite la propria pagina Facebook, che, in attesa del passaggio di proprietà previsto per la fine del prossimo mese di aprile, in data odierna il CdA ha nominato quale vice presidente della Società il signor Filippo Di Maggio, che opera nel palermitano, futuro socio di minoranza del club. Il nuovo vice presidente, imprenditore nel settore immobiliare, avrà anche il compito di individuare un’area dove poter realizzare la nuova sede sociale ed il nuovo centro sportivo del Marsala.