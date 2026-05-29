Dattilo Cannolo Fest, ufficializzate le date della quinta edizione dal 3 al 5 luglio

La nuova edizione del Dattilo Cannolo Fest si svolgerà dal 3 al 5 luglio, confermando ancora una volta il borgo di Dattilo come capitale del gusto, della tradizione e della convivialità. Anche quest’anno la manifestazione sarà organizzata dalla Pro Loco Dattilo APS, con il sostegno del Comune di Paceco e del Libero Consorzio Comunale di Trapani, con il supporto logistico della Peralta Production e con il patrocinio dell’ARS. Il Dattilo Cannolo Fest, di cui verrà a breve reso noto il programma, rinnova le finalità che negli anni ne hanno decretato il successo: valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio, promuovere la cultura siciliana e offrire momenti di aggregazione, spettacolo e intrattenimento per visitatori e famiglie. Il festival continuerà a rappresentare una vetrina privilegiata per i prodotti tipici locali, per lo street food siciliano e per le tradizioni popolari, contribuendo alla promozione turistica e culturale del territorio trapanese. Nelle prossime settimane saranno resi noti gli ospiti, gli eventi e tutte le iniziative inserite nell’edizione 2026.