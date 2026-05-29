San Vito: alunno di 11 anni accoltella un professore, indagini in corso

Momenti di forte tensione questa mattina in una scuola secondaria di primo grado di San Vito Lo Capo, facente parte di un istituto comprensivo, dove un episodio ha scosso profondamente studenti e personale scolastico. Durante le lezioni, un alunno di prima media avrebbe ferito con un piccolo coltello il proprio insegnante, generando scompiglio all’interno della classe. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe introdotto nell’edificio scolastico due coltelli di piccole dimensioni. L’episodio si sarebbe verificato in aula, davanti ai compagni, in un contesto ordinario di attività didattica, a ridosso della conclusione dell’anno scolastico. Sempre dalle prime informazioni emerse, il minore avrebbe anche ripreso la scena con il proprio telefono cellulare.

Il docente coinvolto è stato raggiunto da un fendente lieve. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione: dopo i primi soccorsi e gli accertamenti sanitari, è stato dimesso senza complicazioni. L’accaduto ha immediatamente attivato l’intervento delle forze dell’ordine, giunte sul posto per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire le motivazioni alla base del gesto. Le indagini sono in corso e mirano a definire ogni aspetto della vicenda. Si tratta di un episodio che ha profondamente colpito l’intera comunità scolastica, anche per la giovanissima età del protagonista e per il contesto in cui si è verificato, all’interno di una normale giornata di lezioni. Docenti, studenti e famiglie vivono ore di forte preoccupazione e sgomento mentre proseguono gli accertamenti.