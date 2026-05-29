Aperto il CCR di Dattilo: Paceco torna a gestire i suoi rifiuti

Il Centro Comunale di Raccolta rifiuti di Dattilo è riaperto oggi, alla presenza della deputata regionale del M5S Cristina Ciminnisi e del sindaco Aldo Grammatico. Il CCR torna a servire la comunità pacecota grazie al finanziamento regionale di 137.200 euro, reso possibile da un emendamento all’ARS della Ciminnisi. Il centro, chiuso dal 2019, riapre attrezzato per il conferimento separato delle principali frazioni: ingombranti, RAEE, oli esausti, verde, carta, plastica e altri materiali non conferibili con il porta a porta. La riapertura del CCR contribuirà a incrementare la raccolta differenziata del Comune e a rafforzare la filiera del riciclo sul territorio.

“Riportare in funzione il CCR di Dattilo non è solo un risultato amministrativo: è la dimostrazione che investire nell’economia circolare produce risultati concreti e utili ai cittadini – dice Cristina Ciminnisi –. La sfida oggi non è solo raggiungere buone percentuali di raccolta differenziata, ma puntare a una raccolta differenziata di qualità. Questo è ciò che consente il maggiore recupero di materia: qualcosa di profondamente diverso dal recupero di energia su cui continua a puntare la Regione con gli inceneritori, tecnologie costose e inquinanti che scaricano sui territori un peso ambientale insostenibile e lontane dall’obiettivo che si pone l’Unione Europea”. “Il M5S – aggiunge la deputata – ha da sempre una visione chiara sul ciclo dei rifiuti: noi scegliamo la prevenzione, il riuso, il riciclo. Questi sono piccoli tasselli di una visione complessiva che non è, e non sarà mai, quella del governo Schifani”.

“Questo risultato è il frutto di una collaborazione istituzionale virtuosa – afferma il sindaco Grammatico –. Avevamo il progetto, avevamo la volontà, e grazie all’impegno dell’onorevole Ciminnisi abbiamo trovato anche le risorse. Al CCR di Dattilo i cittadini possono conferire correttamente, riducendo l’abbandono dei rifiuti e tenendo pulito il nostro territorio”. “È anche un segnale di attenzione alle frazioni – conclude Grammatico –: Paceco non è solo l’area urbana, ma anche le frazioni Dattilo, Nubia e le altre comunità che sono al centro della nostra azione amministrativa. Il decoro, le città pulite, la qualità dell’ambiente passano anche da un sistema di raccolta ben organizzato. Ringrazio Cristina Ciminnisi per aver trasformato il nostro bisogno in un risultato reale”.