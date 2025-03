A Pantelleria inizia la decadenza delle concessioni di edicole funerarie

L’Amministrazione comunale di Pantelleria, a seguito delle verifiche condotte dall’ufficio tecnico e dei ripetuti tentativi di individuazione dei titolari delle concessioni cimiteriali, ha reso noto che i servizi demografici/cimiteriali hanno avviato il procedimento di decadenza per le edicole funerarie contrassegnate con i numeri 10, 11, 12, 16, 17, 18 e 22 nel Cimitero di Pantelleria Centro. Il primo avviso pubblico era stato emesso in data 19 novembre 2011 per individuare i concessionari originari e successivi aventi diritto, ma non ha prodotto i risultati sperati. Successivamente, il 25 febbraio 2025, l’avviso è stato ripubblicato per ulteriori trenta giorni al fine di concedere un’ulteriore opportunità di identificazione ai soggetti interessati. Nonostante questi sforzi, gli esiti delle indagini condotte dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 20 febbraio 2025 hanno confermato lo stato di abbandono e il pessimo stato di conservazione e manutenzione delle edicole funerarie in questione. Per le cappelle n. 17 e 18, pur essendo stati individuati i titolari, non è stato ricevuto alcun riscontro in merito agli obblighi di manutenzione.

A fronte di questa situazione e nel rispetto dell’art. 49, comma 4, del vigente Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali, sono state adottate le determinazioni dirigenziali necessarie per avviare il procedimento di decadenza delle concessioni. Gli interessati, ove reperibili, sono stati formalmente diffidati a eseguire le operazioni di manutenzione straordinaria e a ripristinare le condizioni di decoro delle tombe entro 90 giorni dalla notifica. Decorso tale termine, la concessione sarà dichiarata decaduta con provvedimento del Sindaco e si procederà all’estumulazione delle spoglie mortali tumulate, alla loro collocazione nell’ossario generale e alla riassegnazione delle edicole funerarie secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale. Per i titolari non reperibili, la pubblicazione dell’avviso per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online costituirà avvio della procedura e formale diffida, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento.