A Mazara meno furti e percosse, più rapine, spaccio e violenza sessuale: l’analisi

Si è tenuta a Mazara del Vallo, presso il Palazzo Municipale, una delle riunioni organizzate dal Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, presieduta dalla Prefetta Daniela Lupo, alla quale hanno partecipato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, i vertici provinciali delle Forze di polizia e il Sindaco di Mazara del Vallo. È stato esaminato l’andamento dell’ordine e sicurezza pubblica nel Comune: secondo i dati forniti dalle Forze dell’ordine, si registra un decremento della delittuosità per alcune tipologie di reato tra cui lesioni dolose, percosse, minacce, furti, estorsioni e frodi informatiche e un lieve incremento di rapine, danneggiamenti, reati in materia di stupefacenti e violenze sessuali. La maggior parte delle operazioni di polizia giudiziaria ha riguardato reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati illustrati i risultati ottenuti dai servizi di prevenzione e controllo del territorio, anche con il concorso della polizia locale, nelle aree più interessate dalla movida e nei quartieri più disagiati. Nel corso dell’incontro sono stati esaminati i dati riguardanti i progetti finanziati con fondi del PNRR per un totale di circa 21 milioni di euro e altre fonti di finanziamento ed è stato richiesto al Sindaco di adottare ogni utile accorgimento nell’attività amministrativa di competenza, soprattutto con riferimento agli adempimenti di legge in materia antimafia. Un focus particolare ha riguardato il tessuto di un territorio così storicamente caratterizzato dalla forte presenza di comunità straniere prevalentemente tunisine e sulla riqualificazione e riutilizzo da parte dell’amministrazione comunale dei beni confiscati. Ad oggi tali beni sono stati utilizzati per finalità di interesse pubblico, come uffici comunali e sedi del Commissariato di Pubblica Sicurezza e della Tenenza della Guardia di Finanza. Sono stati illustrati i moderni sistemi di video sorveglianza comprensivi di 251 telecamere di tipo intelligente che consentono un maggiore controllo del territorio, finanziati con fondi del POC legalità per un totale di circa 450.000 euro, e del Fondo Unico di Giustizia, per un importo di quasi 43.000 euro. Tra i temi affrontati dal Procuratore, sono stati il contrasto all’abusivismo edilizio, con una pianificazione di demolizione di immobili e la presenza di discariche abusive.

Il contrasto alla dispersione scolastica e l’attenzione alla assistenza psicologica nei confronti delle donne vittime di violenza di genere sono stati oggetti di specifico esame, da approfondire in un apposito tavolo a tali fini programmato. La riunione è stata seguita da un saluto rivolto dal Prefetto ai componenti della Giunta e del consiglio municipale ai quali è stata ribadita la vicinanza e il sostegno delle istituzioni nell’espletamento del delicato incarico e l’importanza della dialettica democratica in funzione propositiva e costruttiva. La Prefetta, accompagnata dal sindaco Salvatore Quinci, unitamente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala ed ai vertici provinciali delle Forze dell’ordine, ha poi visitato alcuni luoghi di pregio della città come il museo ove è ospitato il satiro danzante, il teatro cittadino.