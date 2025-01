Video-sorveglianza e lettura targhe a Mazara: numeri allarmanti

È ormai trascorso più di un mese dall’installazione e dall’entrata in funzione del nuovo sistema di videosorveglianza intelligente con lettura targhe da remoto. Il sistema è operativo dallo scorso 1° dicembre e grazie a queste sei telecamere “intelligenti” piazzate in diversi punti della città il comando di Polizia Municipale può monitorare i veicoli ed elevare sanzioni a chi risultasse sprovvisto di assicurazione, revisione oppure a veicoli rubati, sottoposti a fermo o persino radiati. Ne abbiamo approfittato per tracciare un primo bilancio con il comandante della Polizia Municipale di Mazara del Vallo, Vincenzo Bucca: “Il bilancio è positivo, sia dal punto di vista della sicurezza stradale, sia della sicurezza urbana. Il nuovo sistema di videocamere ci consente di effettuare un controllo continuo e costante dei veicoli che transitano sul nostro territorio. Da questo monitoraggio e controllo viene però fuori che tanti veicoli sono privi di copertura assicurativa e tanti altri privi di revisione obbligatoria. Queste scadenze non vengono rispettati dai veicoli in percentuali allarmanti”.

Questo, insomma, il primo riscontro della Polizia Municipale di Mazara del Vallo dopo solo un mese e mezzo. E i numeri restituiscono una fotografia effettivamente allarmante: “Per quanto riguarda i veicoli privi di copertura assicurativa siamo intorno al 30 per cento – spiega ancora Bucca –, mentre per quanto riguarda l’omessa revisione siamo intorno al 70 per cento dei veicoli controllati in determinati periodi dello scorso mese di dicembre”. Bisogna inoltre chiarire che la verbalizzazione non scatta al momento dell’acquisizione dell’immagine, ma nasce dal fatto che a seguito di un controllo effettuato sulle banche dati, il fotogramma scaricato dal sistema costituisce atto di accertamento. “Le sanzioni – prosegue il comandante Bucca – sarebbero così importanti che non riusciremmo a notificare tutti gli atti e tutte le violazioni dovute a mancata copertura assicurativa o mancata revisione. All’interno della settimana individuiamo delle fasce orarie in cui si effettuano questi controlli. E per quanto riguarda il mese di dicembre abbiamo scaricato per una verifica sulle banche dati circa 2mila accertamenti”.

Con il nuovo anno, è inoltre entrato in vigore il nuovo tariffario di sosta a pagamento dei due parcheggi comunali all’aperto, quello di piazzale G.B. Quinci e quello del parcheggio di via Giuseppe Impastato angolo lungomare Fata Morgana, che necessita di opere di sistemazione. La tariffa oraria passa dai 20 centesimi orari della fase sperimentale a 0,50 cent. l’ora. Per i pullman invece, la tariffa oraria è di 5 euro l’ora. “Si è adeguata la tariffa oraria all’effettivo costo del servizio – spiega ancora il comandante Bucca –. Ricordo a tutti gli utenti che il solo ticket costa circa 18 centesimi, a cui aggiungere il costo dell’energia, del software che va costantemente monitorato, ai danneggiamenti subiti nel corso dello scorso anno e così via. L’amministrazione sta inoltre riflettendo sull’individuazione di tariffe agevolate per chi effettua una sosta lunga e saranno anche destinati degli stalli agli abbonati. Il parcheggio va costantemente monitorato: l’utenza tante volte non utilizza bene la cassa e il sistema va in tilt, costringendoci a intervenire in qualunque fascia oraria. Abbiamo inoltre dato un segnale forte contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi che si sono fortunatamente allontanati da quell’area”. [ luca di noto ]