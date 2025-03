Malasanità per esami istologici in ritardo, un altro caso all’ospedale di Marsala

C’è un altro caso di malasanità trapanese legata alla vicenda dei ritardi nei referti degli esami istologici. Dopo i casi di Mazara e di Salemi, adesso sopraggiunge notizia di una signora di 79 anni in cura presso l’ospedale di Marsala. E’ qui che lo scorso 30 maggio 2024 la donna è stata operata di cistoisterectomia, un intervento molto delicato che prevede l’asportazione della vescica e dell’utero. I primi esami indicavano quello che poteva essere un tipo di tumore. Ma era necessario un ulteriore accertamento. Dopo ben 9 mesi, il 28 febbraio 2025 – anche a seguito del tam tam mediatico che ha ricevuto la storia della signora Gallo che ha atteso 8 mesi per un referto istologico e dopo la denuncia presentata in Procura – arrivano gli esiti degli esami della 79enne: “Carcinoma uroteliale non papillare di alto grado infiltrante la parete vescicale a tutto spessore con estesa invasione vascolare e perineurale. La neoplasia si estende al tessuto adiposo periviscerale”. Quindi 9 mesi dopo è stato accertato che la paziente ha anche una metastasi che adesso, con ritardo si dovrà provare a curare.