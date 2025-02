Salemitano riceve l’esame istologico dopo la sua morte, accade all’ospedale di Marsala

Scuotono le notizie di malasanità che giungono dalla Provincia di Trapani. Dopo il caso di una paziente di Mazara del Vallo che ha atteso 8 mesi per avere l’esito di un esame istologico – nel frattempo il suo tumore è andato in metastasi – e che ha portato persino il Ministero della Salute ad attivarsi e a ‘bacchettare’ la Regione siciliana e l’Asp trapanese, una nuova vicenda porta con sè una scia di sconcerto: un uomo di 74 anni, operato lo scorso 24 settembre 2024 all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, è morto il 13 gennaio scorso, ben 10 giorni prima dell’arrivo dell’esito dell’istologico. Paolo Robino, ex infermiere di Salemi, sarebbe deceduto per un infarto, in attesa di sapere però di che natura fosse il tumore che gli era stato asportato 4 mesi prima. Il direttore generale dell’Asp di Trapani, Ferdinando Croce, si dice addolorato e dispone una indagine interna perchè, a suo dire, “chi ha sbagliato deve pagare”. Questo però evidenzia ancora una volta la situazione insostenibile che vivono i presidi sanitari trapanesi, con attese lunghe per visite o esami, causa, secondo quanto affermato Croce dopo l’intervento del Ministero, della carenza di personale medico.