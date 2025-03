Il Sud nella morsa dei terremoti, alcune linee guida su come comportarsi

Il Sud trema. Dai campi flegrei in Campania al cosentino in Calabria fino al terremoto di sabato sera al largo della costa marsalese, vicino le Isole Egadi, l’Italia Meridionale è nella morsa degli eventi sismici vuoi per un motivo – come l’attività vulcanica – vuoi per un altro (come gli assestamenti). Il Dipartimento di Protezione Civile ha fornito a tal proposito una serie di linee guida in caso di terremoto.

Se si vive in un’area qualificata come sismicamente medio-alta, è bene sapere alcune informazioni preventive:

Informati sulla classificazione sismica del comune in cui risiedi.

Devi sapere quali norme adottare per le costruzioni, a chi fare riferimento e quali misure sono previste in caso di emergenza Informati su dove si trovano e su come si chiudono i rubinetti di gas, acqua e gli interruttori della luce.

Tali impianti potrebbero subire danni durante il terremoto Evita di tenere gli oggetti pesanti su mensole e scaffali particolarmente alti.

Fissa al muro gli arredi più pesanti perché potrebbero caderti addosso Tieni in casa una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una radio a pile, un estintore ed assicurati che ogni componente della famiglia sappia dove sono riposti

A scuola o sul luogo di lavoro informati se è stato predisposto un piano di emergenza.

Perché seguendo le istruzioni puoi collaborare alla gestione dell’emergenza

Durante il terremoto, come comportarsi:

Se sei in luogo chiuso cerca riparo nel vano di una porta inserita in un muro portante (quelli più spessi) o sotto una trave perché ti può proteggere da eventuali crolli

Riparati sotto un tavolo.

E’ pericoloso stare vicino ai mobili, oggetti pesanti e vetri che potrebbero caderti addosso Non precipitarti verso le scale e non usare l’ascensore.

Talvolta le scale sono la parte più debole dell’edificio e l’ascensore può bloccarsi e impedirti di uscire Se sei in auto, non sostare in prossimità di ponti, di terreni franosi o di spiagge.

Potrebbero lesionarsi o crollare o essere investiti da onde di tsunami Se sei all’aperto, allontanati da costruzioni e linee elettriche.

Potrebbero crollare Stà lontano da impianti industriali e linee elettriche.

E’ possibile che si verifichino incidenti Stà lontano dai bordi dei laghi e dalle spiagge marine.

Si possono verificare onde di tsunami Evita di andare in giro a curiosare e raggiungi le aree di attesa individuate dal piano di emergenza comunale perché bisogna evitare di avvicinarsi ai pericoli

Evita di usare il telefono e l’automobile.

E’ necessario lasciare le linee telefoniche e le strade libere per non intralciare i soccorsi

Dopo il terremoto, cosa fare: