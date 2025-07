Marsala, Pipitone (Lega): “Nel centrodestra lavoriamo per alternativa all’Amministrazione”. VIDEO

Il partito di Salvini a Marsala cerca di rilanciarsi in vista delle amministrative. Giacomo Pipitone 63 anni avvocato, è il nuovo commissario della Lega di Marsala.

Lei ha già ricoperto questo ruolo in passato, ma poi si è dimesso…

“Ricostruisco la storia brevemente. Alla vigilia delle scorse elezioni amministrative il centro destra che aveva indicato l’attuale sindaco ed evidentemente con il suo consenso, decise di non avere all’interno della coalizione la Lega. Non comprendemmo questo atteggiamento e io decisi pur rimanendo organico al partito, di rassegnare le dimissioni”.

Ora invece questo dietrofront..

“Non si tratta di un cambiamento. Gli organismi regionali hanno dato l’incarico ad un nostro rappresentante per ogni provincia di riorganizzare il partito. In provincia di Trapani Eleonora Lo Curto ha ritenuto di coinvolgermi per Marsala”.

Anche perché nel frattempo la posizione politica del centro destra nei confronti dell’amministrazione Grillo è cambiata.

“Ora il centro destra è tutto compatto. Io stesso ho partecipato ad una prima riunione dove erano presenti i dirigenti provinciali e locali di tutti i partiti. Ecco questi sono i rappresentanti che sono deputati a decidere. Se ci sono problemi all’interno di qualche partito ognuno vedrà di risolverli fuori dalla coalizione che adesso è allargata anche ai movimenti civici”.

State cercando un candidato sindaco alternativo al primo cittadino in carica?

“E’ prematuro. Ma certamente il candidato uscirà dalla coalizione di centro destra di Marsala che si è ricompattata. Io per adesso mi sto occupando della lista della Lega. Avremo presenti giovani e donne molto motivati che stanno scegliendo di sposare la nostra politica. Siamo impegnati a rilanciare per risolverle le problematiche delle borgate e della periferia di Marsala. A breve annunceremo il gruppo dirigente della Lega di Marsala che mi collaborerà nella stesura del programma che addizioneremo a quello proposto dall’intero centro destra”.

La lista per il rinnovo del consiglio comunale sarà guidata da lei? Visto che ha già ricoperto la carica di consigliere comunale?

“Io credo di no. Ho comunque un ricordo importante di quegli anni, dove mi sono impegnato a dare seguito alle cose da fare piuttosto che ad aridi ed inconcludenti interventi. Se mi è consentito vorrei cogliere l’occasione per ricordare un episodio. Era collocato ad un punto molto indietro dell’ordine del giorno del Consiglio comunale la proposta che non era stata fatta da me, ma che io condividevo, di intitolare la piazza Mergellina a Peppino Impastato govane vittima della mafia. Da diverse sedute non si arrivava a votarla. Ecco, io proposi il prelievo e la trattazione del punto che naturalmente fu esitato all’unanimità. La politica è fatta anche di questi interventi”.