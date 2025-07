Il sindaco di Marsala redistribuisce le deleghe assessoriali alla sua Giunta

In sordina, il sindaco di Marsala, con un’ordinanza ha redistribuito le deleghe alla sua Giunta dopo alcune dimissioni e new entry. Anche se era nell’aria. In realtà per alcuni assessori, poco cambia. Giacomo Tumbarello resta vice sindaco e si occuperà di Servizi Ecologici, Igiene Urbana, Spiagge, Urbanistica, Pianificazione ed S.R.R.; Ignazio Bilardello mantiene Eventi e Spettacoli, Edilizia Sportiva, Sport, Beni Culturali, Edilizia Scolastica e Impianti Sportivi, Affari Legali così come Salvatore Agate che continuerà ad avere le deleghe al Turismo, Trasporti, Attività Produttive, Partecipate, Bilancio, Finanze e Tributi, Suap. Ivan Gerardi resta ad occuparsi di Lavori Pubblici, Fognature, Servizio Idrico Illuminazione. Tornata in Giunta da meno di una settimana dalle sue dimissioni insieme a Francesco Marchese, Donatella Ingardia avrà le deleghe – alcune di cui già godeva – alle Pari Opportunità, Polizia Municipale, Legalità e Sicurezza, Istituzione Marsala Schola, Canile Municipale.

I due ingressi nuovi di zecca nella Giunta di Massimo Grillo, sono Giuseppe Lombardo – a cui sono state assegnate le deleghe al Coordinamento dell’attuazione del Programma e delle Politiche Strategiche, alla Comunità Energetiche Politiche Mediterranee, all’Economia Circolare e Rapporti con IACP – e Gaspare Di Girolamo. A quest’ultimo vanno Sviluppo civico-sostenibile e modernizzazione dei servizi comunali, Agricoltura, Pesca, Mercato del contadino, Ambiente, Sistemi Informatici, Politiche Giovanili, Prodotti a denominazione comunale, Servizi cimiteriali, Servizi demografici, N.C.C., Taxi e Beni Comuni.