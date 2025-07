Il Comune di Marsala vuole procedere all’assegnazione di 4 box in zona Stadio

L’Amministrazione Comunale di Marsala, attraverso una determina del settore Pianificazione e Urbanistica, ha avviato un’iniziativa finalizzata al rilancio e alla valorizzazione dell’area di via degli Atleti. In particolare, si procederà all’assegnazione di 4 box coperti destinati alla vendita al dettaglio di prodotti ortofrutticoli, con l’obiettivo di incentivare il commercio locale e riqualificare una zona strategica della città. I box infatti, spesso sono stati oggetto di atti vandalici e alcuni sono stati dati anche alle fiamme più volte. Sarà pubblicato un avviso pubblico contenente tutti i criteri di selezione dei soggetti interessati alla locazione. I box, di proprietà del Comune – realizzati nel corso della precedente Amministrazione comunale – saranno concessi in affitto e dovranno essere utilizzati esclusivamente per la vendita di ortofrutta. L’avviso sarà consultabile per 30 giorni consecutivi sia sull’Albo pretorio online che sul sito ufficiale del Comune di Marsala. L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di sostegno all’economia cittadina e di promozione del commercio di prossimità, con particolare attenzione alla filiera agroalimentare locale.