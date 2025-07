Egadi, l’ultimo rifugio del jet set: tra i faraglioni, il silenzio e l’arte di scomparire

C’è un arcipelago sospeso nel tempo e nel mare, dove la luce ha la densità dell’ambra e il silenzio sembra avere voce propria. Le isole Egadi, Favignana, Levanzo e Marettimo, non sono soltanto una perla naturalistica incastonata al largo della costa trapanese, ma anche un rifugio d’elezione per artisti, intellettuali e figure del jet set italiano in cerca di autentica bellezza, lontano dai riflettori e dalle rotte più battute del turismo mondano.

Negli ultimi anni, un piccolo ma significativo movimento silenzioso ha animato queste isole. Sono approdati qui, talvolta per caso, più spesso per scelta, nomi noti del panorama culturale e politico italiano, attratti da una dimensione di vita scandita non dall’orologio ma dal vento, dalle maree, dal profumo del cappero e del tonno essiccato al sole.

Favignana, l’isola delle pause profonde

Favignana, la maggiore delle Egadi, seduce con la sua morfologia frastagliata, le sue cave di tufo che sembrano templi dimenticati e il suo mare che pare dipinto a mano. È qui che hanno scelto di sostare per una stagione o forse per un capitolo più lungo della loro esistenza, Simona Izzo e Ricky Tognazzi. La coppia, da sempre legata a luoghi di fascino discreto, ha trovato in Favignana una seconda casa, un buen retiro dove scrivere, pensare, vivere con la misura dell’essenziale.

Con loro, anche Daniele Silvestri, cantautore poetico e schivo, che nelle sere estive si confonde tra i locali del porto, tra una granita e una chiacchiera con i pescatori, lasciando da parte ogni aura da celebrità. Sabina Guzzanti, voce libera e dissacrante della scena italiana, ha scelto anch’essa Favignana: qui, tra tramonti infuocati e calette solitarie, ha forse trovato un’eco interiore alla sua incessante ricerca di verità e bellezza.

A impreziosire il panorama anche un nome che profuma di alta moda e visione imprenditoriale: Miuccia Prada, la regina dell’eleganza intellettuale, possiede una dimora sull’isola. Il suo legame con Favignana è profondo, silenzioso, non ostentato. Al suo fianco, il marito e partner imprenditoriale Patrizio Bertelli, con il quale condivide l’amore per il mare, l’arte e i luoghi carichi di identità.

Levanzo, il segreto meglio custodito

Se Favignana è l’isola delle pause profonde, Levanzo è quella del silenzio assoluto. La più piccola e la più intima, Levanzo è un gioiello dove il tempo pare essersi fermato, dove le case bianche si arrampicano sulla costa come conchiglie adagiate dal vento. Ed è proprio qui che la coppia Prada-Bertelli ha scelto di ampliare il proprio orizzonte mediterraneo, acquistando una casa che guarda l’infinito.

Levanzo non è mondana. È rarefatta, quasi ascetica. Perfetta per chi cerca il suono delle onde come colonna sonora esclusiva, per chi ama perdersi nei sentieri che portano alla Grotta del Genovese, tra graffiti preistorici e panorami che tagliano il fiato. Qui, anche i nomi celebri si spogliano della fama e si rivestono di silenzio.

Marettimo, l’isola-ermitage

La più remota, la più selvaggia, la più intima. Marettimo è un luogo fuori dal tempo, raggiungibile solo via mare e spesso esclusa dai circuiti turistici di massa. Qui, l’unico lusso è la solitudine. Ed è proprio qui che Maurizio Gasparri, figura di spicco della politica italiana, ha scelto di stabilire una residenza.

La sua presenza a Marettimo è discreta, coerente con l’anima stessa dell’isola, fatta di escursioni nei sentieri dell’entroterra, di immersioni nelle acque limpide della riserva marina, di tramonti osservati in silenzio dal belvedere. Gasparri ama Marettimo per la sua capacità di “far dimenticare Roma”, come avrebbe confidato in più di un’occasione. E forse anche per quel suo essere ruvida e dolce allo stesso tempo, proprio come la vera politica dovrebbe essere.

Le Egadi come specchio dell’anima

Non è un caso che artisti e pensatori trovino rifugio in queste isole. Le Egadi non offrono solo paesaggi mozzafiato, ma propongono un altro modo di vivere, più lento, più autentico, più umano. In un’epoca in cui l’iperconnessione rende ogni istante pubblico e tracciabile, queste isole regalano la possibilità di scomparire ma in modo elegante. Di ritrovarsi, o semplicemente di essere.

La loro bellezza, mai ostentata, è proprio ciò che le rende irresistibili. Qui non ci sono paparazzi, né passerelle. Solo mare, vento, luce, e quella sensazione antica di libertà che oggi è il vero lusso.

E chissà che, tra i vicoli di Favignana o le terrazze di Levanzo, non stia nascendo in silenzio il prossimo romanzo, la prossima canzone, o anche solo un momento di verità da portare con sé nella grande confusione del mondo.